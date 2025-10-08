Португальский нападающий футбольного клуба Саудовской Аравии «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом‑миллиардером. Его состояние оценивается в $1,4 миллиарда, сообщает Bloomberg.

Фото СМИ. Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом‑миллиардером

По данным источника, это стало возможным благодаря новому контракту португальца с «Аль‑Насром» на $400 миллионов, который был подписан летом 2025 года. Также сообщалось, что в рамках продления контракта 40‑летний спортсмен получил 15 процентов акций клуба.

Отмечается, что за карьеру футболист заработал более $550 миллионов в виде зарплаты и свыше $175 миллионов на рекламных контрактах. Кроме того, Криштиану Роналду активно развивает бизнес CR7, включающий сеть отелей, фитнес‑клубов и линию одежды.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, по данным Bloomberg, заработал более $600 миллионов в качестве зарплаты.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Футболист удостоен нескольких государственных наград Португалии, в том числе рыцарского Ордена Инфанта дона Энрике.