16:54
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Спорт

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом‑миллиардером

Португальский нападающий футбольного клуба Саудовской Аравии «Аль‑Насра» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом‑миллиардером. Его состояние оценивается в $1,4 миллиарда, сообщает Bloomberg.

СМИ
Фото СМИ. Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом‑миллиардером

По данным источника, это стало возможным благодаря новому контракту португальца с «Аль‑Насром» на $400 миллионов, который был подписан летом 2025 года. Также сообщалось, что в рамках продления контракта 40‑летний спортсмен получил 15 процентов акций клуба.

Отмечается, что за карьеру футболист заработал более $550 миллионов в виде зарплаты и свыше $175 миллионов на рекламных контрактах. Кроме того, Криштиану Роналду активно развивает бизнес CR7, включающий сеть отелей, фитнес‑клубов и линию одежды.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси, по данным Bloomberg, заработал более $600 миллионов в качестве зарплаты.

Криштиану Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Футболист удостоен нескольких государственных наград Португалии, в том числе рыцарского Ордена Инфанта дона Энрике.
Ссылка: https://24.kg/sport/346462/
просмотров: 752
Версия для печати
Материалы по теме
Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Роналду наконец сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений
Миллиард подписчиков в соцсетях первым в мире набрал Криштиану Роналду
Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере
Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram
Криштиану Роналду первым забил 450 голов в топ-лигах Европы
Криштиану Роналду поставил новый рекорд: забил 101-й гол за сборную Португалии
Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram
Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes
Лионель Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
Популярные новости
Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на&nbsp;Играх СНГ Аяна Асамаликова принесла Кыргызстану золото на Играх СНГ
III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей III Игры СНГ. Кыргызстанские борцы вольного стиля завоевали шесть медалей
Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в&nbsp;Белом доме Дональд Трамп объявил дату первого поединка UFC, который состоится в Белом доме
Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс &laquo;Булак&raquo; в&nbsp;Оше Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Булак» в Оше
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
8 октября, среда
16:48
Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек Пленники снежной бури. На Эвересте спасли 900 человек
16:46
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
16:41
Обман при покупке угля: в Бишкеке участились случаи мошенничества
16:28
Жуткие кадры: на видео — следы крови и маршрут подозреваемого в двойном убийстве
16:20
Финансовая грамотность через развлечения: как мигрантов учат защищать деньги