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Спорт

Криштиану Роналду первым забил 450 голов в топ-лигах Европы

Фото © AFP 2020/TIZIANA FABI. Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим 450 мячей в рамках выступлений в ведущих лигах Европы. Об этом сообщило «РИА Новости».

Криштиану Роналду в воскресенье оформил дубль в ворота «Ромы» (2:2) в рамках второго тура чемпионата Италии, что позволило ему стать первым в истории футболистом, забившим 450 мячей в топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Германия, Испания, Италия, Франция).

Криштиану Роналду в сезоне-2003/04 перешел из португальского «Спортинга» в английский «Манчестер Юнайтед». С 2009 по 2018 год выступал за мадридский «Реал», откуда ушел в «Ювентус».
Ссылка: https://24.kg/sport/166607/
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Криштиану Роналду первым забил 450 голов в топ-лигах Европы