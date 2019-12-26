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Спорт

Самых высокооплачиваемых спортсменов последнего десятилетия определил Forbes

Фото REUTERS/Steve Marcus. Самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия — боксер Флойд Мейвезер

Последние 10 лет огромным подспорьем для заработка спортсменов мирового класса стали умопомрачительные контракты на телетрансляции и многомиллионные рекламные сделки с производителями спортивной обуви Nike и Adidas. Об этом пишет Forbes.

Больше всех с 2010 года заработал многократный чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер — $915 миллиардов, что на $115 миллионов больше, чем любой другой спортсмен.

Путь боксера к действительно большим деньгам начался в 2006-м, когда он разорвал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Вскоре он превратился из «Красавчика», как его прозвали на заре бойцовской карьеры, в «Мистера Деньги» Мейвезера и стал сам заниматься организацией своих боев, продвигая их через собственную агентскую фирму Mayweather Promotions.

В тройке лидеров рейтинга два легендарных футболиста — Криштиану Роналду (№ 2, $800 миллионов) и Лионель Месси (№ 3, $750 миллионов).

За последние 12 лет Роналду и Месси получили «Золотой мяч» ФИФА 11 раз. На волне успеха клубы повышали им зарплату до головокружительных сумм.

Благодаря гонорару в $92 миллиона от «Барселоны» Месси стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2019 года при совокупном доходе $127 миллионов. Роналду все эти 10 лет немного его опережал — главным образом из-за доходов от рекламных кампаний, прежде всего с Nike.

В десятку лидеров десятилетия вошли по паре спортсменов из бокса, футбола, баскетбола и гольфа. В общей сложности они заработали $6,1 миллиарда.

Ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, по версии Forbes, основывается на зарплате, наградах, премиях, доходах от рекламы, гонорарах за участие в различных мероприятиях и прибыли от лицензирования бренда.
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