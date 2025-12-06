22:58
Спорт

Сборная Узбекистана не сыграет с Криштиану Роналду в товарищеском матче

По результатам жеребьевки Чемпионата мира 2026 в Вашингтоне сборная Узбекистана попала в группу K, где сыграет против Португалии и Колумбии. Четвертый участник группы станет известен после межконтинентального плей-офф. Это делает невозможным ранние договоренности о дружеском матче между командами. Об этом сообщает спортивный портал Championat.Asia.

из интернета
Фото из интернета
Ассоциация футбола Узбекистана ранее договорилась с Федерацией футбола Португалии о проведении товарищеского матча в марте. Однако жеребьевка, сведшая команды в одну группу, поставила крест на этой договоренности и встреча будет отменена. Теперь и Узбекистану, и Португалии придется искать новых соперников в мартовские дни ФИФА.
Ссылка: https://24.kg/sport/353697/
просмотров: 339
