Футболист Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, футболист «Ювентуса» и сборной Португалии стал первым человеком в Instagram, на которого подписались более 250 миллионов пользователей.

Теперь по числу подписчиков он уступает только официальной странице Instagram, на которую подписаны более 382 миллионов человек.

Кроме того, самый популярный пост в Instagram в 2020-м вышел как раз на странице Криштиану. Речь о публикации, сделанной в связи со смертью Диего Марадоны. Португальский спортсмен опубликовал совместное фото с легендой мирового футбола. Запись «лайкнули» больше 19,7 миллиона человек по всему миру.

Следом за Криштиану Роналду идет певица Ариана Гранде. На нее подписаны 214 миллионов пользователей.