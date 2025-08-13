19:51
Спорт

Роналду наконец сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений

Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес после девяти лет отношений и двух рожденных детей.

40-летний нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии обручился со своей давней возлюбленной.

«Да, хочу. В этой и во всех моих жизнях», — написала избранница в соцсети, опубликовав фото кольца с огромным бриллиантом.

По словам ювелиров, с которыми пообщались журналисты WWD, бриллиант весит 25-30 карат, а само кольцо может стоить от $1,5 миллиона до $5 миллионов. Украшение могли выполнить мастера Chopard, чьим амбассадором Родригес является с 2017 года.

Роналду и Родригес вместе с 2016 года, за это время у них родились две дочери Алана Мартина и Белла Эсмеральда, близнецы Ева и Матео от суррогатной матери, а также они воспитывают сына футболиста от предыдущих отношений — Криштиану-младшего. Познакомилась пара в магазине Gucci, где Родригес работала продавцом-консультантом.

Ранее футболист никогда не был женат. Дата свадьбы пока не объявлена.
Ссылка: https://24.kg/sport/339381/
просмотров: 368
Версия для печати
