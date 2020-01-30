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Спорт

Криштиану Роналду установил мировой рекорд по количеству подписчиков в Instagram

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram. Об этом пишет портал Sports.ru.

У ближайшей преследовательницы португальца, певицы Арианы Гранде, 173 миллиона подписчиков, на третьем месте актер Дуэйн Джонс с 170 миллионами.

Криштиану Роналду является рекордсменом по числу подписчиков в Instagram с октября 2018 года. Тогда он обошел Селену Гомес, которая сейчас идет четвертой в рейтинге.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси занимает восьмое место по числу подписчиков — 141 миллион.
Ссылка: https://24.kg/sport/142078/
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