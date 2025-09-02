CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Оману

Сборная Кыргызстана по футболу сыграла второй матч на турнире CAFA Nations Cup — 2025, который проходит с 29 августа по 8 сентября в Ташкенте. Об этом сообщается на официальной странице нашей команды в Instagram.
Встреча с Оманом завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника.
Гол в ворота оманцев забил Тамирлан Козубаев на 24-й минуте.
Отметим, оба мяча кыргызстанцы пропустили после 90-й минуты матча.
Напомним, 31 августа сборная КР по футболу сыграла вничью с Туркменистаном.
Матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана состоится 5 сентября.
Кубок CAFA — 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. В турнире принимают участие восемь команд, разделенных на две группы:
- А: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Оман;
- B: Таджикистан, Иран, Афганистан и Индия (заменила Малайзию).
Команды, занявшие первое место в группе, сыграют в финале, а ставшие вторыми поборются за бронзу.