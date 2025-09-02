21:17
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Спорт

CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Оману

Сборная Кыргызстана по футболу сыграла второй матч на турнире CAFA Nations Cup — 2025, который проходит с 29 августа по 8 сентября в Ташкенте. Об этом сообщается на официальной странице нашей команды в Instagram.

Встреча с Оманом завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника.

Гол в ворота оманцев забил Тамирлан Козубаев на 24-й минуте.

Отметим, оба мяча кыргызстанцы пропустили после 90-й минуты матча.

Напомним, 31 августа сборная КР по футболу сыграла вничью с Туркменистаном.

Матч между сборными Кыргызстана и Узбекистана состоится 5 сентября.

Кубок CAFA — 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. В турнире принимают участие восемь команд, разделенных на две группы:

  • А: Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Оман;
  • B: Таджикистан, Иран, Афганистан и Индия (заменила Малайзию).

Команды, занявшие первое место в группе, сыграют в финале, а ставшие вторыми поборются за бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/341962/
просмотров: 373
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек примет отборочные матчи Кубка Азии по футболу U-23
Лига чемпионов Азии. Футболистки из Кыргызстана уступили команде из Сингапура
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
Не улыбайся! Садыр Жапаров пробил пенальти ученику ФК «Мурас Юнайтед»
Лига чемпионов Азии. Футболистки из Кыргызстана уступили команде из Иордании
Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте
Кыргызстан примет отборочные игры Кубка Азии по футболу. Расписание матчей
Футболистки из Кыргызстана сыграли первый матч в Лиге чемпионов Азии
Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов
Кубок CAFA. Определен новый тренерский штаб сборной Кыргызстана по футболу
Популярные новости
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу сыграла вничью с&nbsp;Туркменистаном CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу Кыргызстанский дзюдоист Эрлан Шеров сыграл свадьбу
Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с&nbsp;Туркменистаном в&nbsp;Ташкенте Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте
Осторожно, мошенники! &laquo;Кайрат&raquo; опровергает продажу билетов на&nbsp;матч с&nbsp;&laquo;Реалом&raquo; Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»
Бизнес
С&nbsp;1&nbsp;сентября штраф за&nbsp;отсутствие ОСАГО&nbsp;&mdash; как оплатить онлайн с&nbsp;кешбэком С 1 сентября штраф за отсутствие ОСАГО — как оплатить онлайн с кешбэком
Акция от&nbsp;Bakai Bank: бонусы для пенсионеров Акция от Bakai Bank: бонусы для пенсионеров
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает детскую карту Optima Gold «Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
KICB объявляет о&nbsp;старте акции на&nbsp;миллион сомов KICB объявляет о старте акции на миллион сомов
2 сентября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 сентября: переменная облачность Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 сентября: переменная...
20:55
Поиски альпинистки Натальи Наговициной прекращены — Эдуард Кубатов
20:45
К 2050 году половина населения мира будет носить очки — офтальмолог
20:20
Госцирк приглашает на новую программу с участием Дана Запашного
20:07
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Оману