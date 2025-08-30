CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном

Сборная Кыргызстана по футболу в Ташкенте сыграла первый матч на турнире CAFA Nations Cup-2025, который проходит с 29 августа по 8 сентября. Об этом сообщается на официальной странице нашей команды в Instagram.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота соперников забил Жоэл Кожо на 45-й минуте.

Матч между сборными Кыргызстана и Омана состоится 2 сентября.

Отметим, команды, занявшие первое место в группе, сыграют в финале, ставшие вторыми поборются за бронзу.

Кубок CAFA 2025 — второй этап Кубка наций CAFA, международного чемпионата Центральной Азии по футболу среди мужчин. В турнире принимают участие восемь команд, разделенных на две группы: