Джамиля Алагозова: лицо женского киберспорта в Центральной Азии

Джамиля Алагозова — двукратная чемпионка Центральной Азии по женскому киберспорту. В свои 25 лет она уже успела сыграть за такие команды, как Team Spirit и DMS. Впервые начав играть в CS GO в семь лет по примеру братьев, девушка на протяжении шестнадцати лет оттачивала свои навыки. Сейчас она сама собирает женские команды в качестве капитана, а также выступает спикером на международных конференциях. Последние два года девушка живет в Сербии, но продолжает играть за Кыргызстан.

В интервью 24.kg Джамиля рассказала, с чего начинала, как столкнулась с непониманием семьи и с какими трудностями приходится справляться девушкам в киберспорте.

— Расскажите, как вы пришли в киберспорт, с чего все началось?

— Я играю в компьютерные игры довольно давно. Первый раз села играть в семь лет, потому что старшие братья играли. С тринадцати я активно играла в Counter-Strike. Где-то лет в семнадцать лет начала познавать киберспорт. У меня появлялись друзья, начала участвовать в каких-то турнирах, и так потихоньку вливалась. Полноценная карьера у меня началась в 2023 году. Я подписала первый контракт с крупной организацией Team Spirit и проработала там полтора года. Потом у меня был контракт с DMS.

— Team Spirit — это кыргызстанская команда?

— Нет, изначально она была российская, сейчас это сербская организация, крупнейшая в мире по разным дисциплинам: DOTA, Counter-Strike, PUBG.

Мы с командой пришли на женский турнир и искали организацию. Одна девочка связалась с Team Spirit. Мы пообщались и они предложили нам контракт.

Фото Джамили Алагозовой. На турнире

— Я не могу сказать про свою зарплату. В целом в женском киберспорте сейчас мало организаций, но в среднем зарплаты в районе тысячи долларов.

В мужском киберспорте у состоявшихся киберспортсменов зарплата от трех тысяч и выше. Там могут быть запредельные суммы, если ты топовый игрок. Зарплата может быть $50 тысяч в месяц. У начинающего игрока $300 — минимальная ставка по контракту.

— Сколько у вас было первых мест?

— Я дважды чемпионка Центральной Азии, дважды чемпионка Кыргызстана. В первый раз я была в команде с казашками, единственная из Кыргызстана, потому что не могла собрать команду у нас. Во второй раз я собрала команду в Кыргызстане и мы выиграли. В 2023 году мы полетели в Саудовскую Аравию на Asia Pacific и там заняли третье место.

Фото Джамили Алагозовой. На турнире в Саудовской Аравии

— Братья подсадили именно на эту игру изначально, я провела много времени в этой игре, пробовала другие дисциплины, DOTA и Valorant, но всегда возвращалась к КС. Знаний и практики было больше и получалось у меня лучше.

— А что ваши братья сейчас говорят вам, когда вы уже чемпионка Центральной Азии по КС?

— Никто не мог поверить, что я так далеко зайду, потому что я просто играла, как и все. Мои братья уже давно не играют, у них свои семьи, им давно за 30. Сейчас они даже близко рядом не стоят, хотя когда-то учили играть. Но все меня поддерживают, понимают, что это моя работа, моя жизнь.

— Сталкивались ли вы с непониманием и предубеждением?

— Да, вообще это частая практика у всех ребят из Центральной Азии. Было недопонимание с родителями, потому что я была ребенком и не могла нормально объяснить, чем занимаюсь, почему мне это нравится, чего я хочу достигнуть в этой игре.

Мы ругались, у меня забирали компьютер, отключали интернет. Потом я выиграла первый турнир в Бишкеке и принесла домой 14 тысяч сомов. Мама до шести утра меня ждала. Тогда родители немного успокоились и сказали, что я могу играть, если буду хорошо учиться и помогать по дому.

Я хорошо закончила школу, получила высокий балл по ОРТ, окончила Политех. Родителям сейчас спокойно, потому что у меня есть образование и я смогу работать по профессии.

— Что вы можете рассказать о женской лиге, как она развивается в Центральной Азии?

— Сейчас я нахожусь в Алматы. Меня пригласили выступить спикером на презентации открытия Female Pro League — первой профессиональной женской киберспортивной лиги в Казахстане. У них будут проводиться турниры по разным дисциплинам. Начинают они с Counter-Strike с призовым фондом в 2,5 миллиона тенге. Я единственная киберспортсменка из Кыргызстана на этом мероприятии.

Есть много всяких стереотипов, и сексизма, и буллинга в нашу сторону — это все знают, уже заезженная тема. Но мало кто знает, что из-за отсутствия турниров, из-за отсутствия практики, именно официальных матчей, уровень нашей игры не растет. Джамиля Алагозова

В целом женский киберспорт не развивался в Центральной Азии. У нас очень мало турниров для девушек. Чем больше турниров, чем больше мы участвуем — тем лучше мы играем. Благодаря турнирам ESL Impact женские команды достаточно хорошо подтянулись к мужским. До этого уровень сильно отличался — просто потому что нас меньше, чем парней.

Поэтому мы не можем пока играть там, где играют лучшие игроки, команды мира — мужские. Нам нужно больше турниров, больше девушек, чтобы у нас появилась конкуренция. Благодаря конкуренции мы растем. А конкуренции нет — мы все друг друга уже лично знаем, с кем играем, настолько нас мало.

— У вас есть тренеры, которые вас тренируют, обучают?

— Да, в каждой команде есть тренер, аналитик, психолог, менеджер — это полноценная инфраструктура. Чем лучше организация, тем больше поддержки в ней.

Любой человек может работать в киберспорте: журналистом, интервьюером, комментатором, аналитиком — там очень много всего.

Многие спрашивали меня: «Есть ли вообще какое-то продвижение? Кем ты будешь, если как игрок закончишь?» Да много кем. Можно быть контентмейкером, хостом, амбассадором.

— С какими трудностями вы сталкивались как девушка в киберспорте?

— Отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей, недоверие. Сексизм — мол, девушкам не место в игре: «иди на кухню». Сексуальный буллинг с разных сторон. Именно поэтому многие девушки не включают микрофон во время игры, не говорят, что они — девушки.

— Как вы справляетесь с хейтом?

— Он всегда есть, был и будет. Я параллельно этому веду соцсети. В TikTok почти 10 тысяч подписчиков. И это только благодаря хейту. Люди не верят, что это я играю. Там много споров, комментариев, просмотров. Говорят, что я не играю, что это видео, а я просто руками двигаю.

Я раньше тяжело все воспринимала, сейчас вообще спокойно. Всем людям не угодишь — они всегда будут чем-то недовольны. Ну и плюс — черный пиар тоже хорош для продвижения. Поэтому я принимаю это всегда с положительной точки зрения.

— Кто вас вдохновляет в киберспорте? Есть ли у вас кумиры?

— Сейчас мне очень нравится команда Mongols. Это команда из молодых ребят из Монголии — они входят в топ-10, если не ошибаюсь.Сейчас они на четвертом месте по миру. Ребятам 19–20 лет. Это довольно молодые ребята, потому что обычно средний возраст в крутых командах — 26 лет. Про них никто не знал, и они за два года поднялись до Tier-1 (элитный уровень в киберспорте). Они выигрывают многих ребят, крутые, и поддержка у них классная со стороны Монголии и фанатов.

Но кумиров у меня нет сейчас. Я смотрю на все не как человек, который обожает кого-то, а который все анализирует — как он играет и почему он так играет.

— Государство вообще поддерживает кыргызский киберспорт?

— Нет. Может, федерации киберспорта помогают и выплачивают, но как игрок я ничего не получала — ни огласки, ничего. Когда меня подписала крупная организация Team Spirit, у меня брали интервью СМИ, но это было не со стороны государства, а через сарафанное радио и друзей.

Фото Джамили Алагозовой

— Сейчас я пока без команды. Планы сложно загадывать. Просто буду двигаться около киберспорта. Все-таки у меня есть опыт и аналитика, и комментатора, и немного хоста.

Я развиваю свои медиа, соцсети и стримлю на Твитче. Хочу продолжать работать около киберспорта.

Учитесь хорошо, чтобы у вас был план Б. Если не сможете всю жизнь крутиться в киберспорте или в какой-то момент вас сместят, с наличием знаний в жизни вы не потеряетесь. Джамиля Алагозова

Сейчас я больше в свободном плавании. В целом киберспорт — это не про стабильность. Поэтому, если меня спрашивают: «А как пробиться в киберспорт?» — я отвечаю, что сложнее удержаться, даже если ты пробился.

Киберспорт занимает очень много времени в твоей жизни. Ты пропускаешь важные моменты, дни рождения близких. Выходные всегда зависят от турниров. Соответственно, на учебу немного забиваешь, если рано начал играть профессионально. О работе речи тоже быть не может. Да, тяжело, но весело!

— У вас есть планы развивать женский киберспорт в Кыргызстане?

— Я всегда топила за киберспорт в Кыргызстане. Я старалась помогать, я участвовала. У нас было сообщество Escape — мы проводили, организовывали турниры по разным дисциплинам, делали фестивали. Но все за свой счет не сделаешь. У нас нет интереса у спонсоров. Без спонсоров продвигать невозможно. Я могу кричать громко, что вытащу нас в киберспорт, но это не продлится долго на одной только инициативе.

В Кыргызстане до сих пор есть стереотипы, что киберспорт — это про игры за компьютером, где уничтожаешь здоровье и не учишься. До сих пор мы не можем это разбить, потому что страна маленькая, игроков мало. Джамиля Алагозова

— Странно, что никто не заинтересовался в киберспорте в Кыргызстане. Когда в Китае это большая империя, где выделяют много средств.

— Там людей больше. У них своя платформа, где они играют. Даже Counter-Strike у них отдельный. Это в целом история давняя. Она не только сейчас начала развиваться. Они не сильны в Counter-Strike, но круты по другим дисциплинам, например League of Legends.

— На чем в основном зарабатывает киберспорт?

— Киберспорт — это больше развлекательная индустрия для зрителя. Это ставки на спорт, зрительский интерес. Если есть зрители — появляются рекламодатели, крупные партнеры. Это все взаимосвязано друг с другом.

— В чем игра похожа на жизнь, а в чем — кардинально отличается?

— Это просто игра, где мы расслабляемся, и весь накопленный стресс оставляем в игре. Это лучше, чем ругаться с кем-то в жизни. Это лучше, чем бить посуду. У кого-то там проблемы есть с агрессией и так далее — лучше вливать это в игры.

Фото Джамили Алагозовой

Это может перерасти в зависимость, что не очень хорошо, конечно. Но большинству моих друзей, мне в том числе, это помогает расслабиться, снять стресс.

— Что бы вы посоветовали девушкам, которые тоже хотят попробовать себя в киберспорте и начать заниматься профессионально этим?

— Самое главное — не бояться. Будет много сложностей, но не стоит бояться их. Нужно развивать свой характер — это важно. В игре это важно, потому что нас мало, и на нас очень много всего давит. Нужно понимать, что это полноценная работа — это не просто игры, это не хобби. И там есть дисциплина, которую нужно развивать. Нужно уметь принимать критику.

То есть если все эти моменты учесть, если они сложатся и получится все отлично — то все пойдет в гору. И как у любого спортсмена, бывают взлеты и падения. Причем бывают очень высокие взлеты и очень сильные падения. Нужно уметь вставать на ноги и заново подниматься.

Но у меня все началось не с сильного характера, а дикого желания сломать стереотип, что девушки не могут играть.

Фото Джамили Алагозовой

Еще важно рассказывать о том, чем вы занимаетесь, почему вы это делаете своей семье, в первую очередь. Чтобы была поддержка от семьи — это важно. Своему окружению. Чем больше мы рассказываем — это лучше в целом для нас самих и для киберспорта в нашей стране.