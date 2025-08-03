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Спорт

Кубок мира 2025 U-17 в Марокко будут обслуживать две судьи из Кыргызстана

Кубок мира 2025 U-17 в Марокко будут обслуживать две судьи из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола.

из архива
Фото из архива. От Кыргызстана на FIFA U-17 Women’s World Cup 2025 будут работать Вероника Бернацкая и Рамина Цой

Опубликован список судей, которые будут работать на Кубке мира 2025 среди 17-летних девушек в Марокко.

От Кыргызстана на FIFA U-17 Women’s World Cup 2025 будут работать Вероника Бернацкая и Рамина Цой.

В сентябре обе представительницы КР также будут судить матчи отборочного турнира Кубка Азии среди 23-летних в Мьянме.

Вероника Бернацкая окончила Кыргызскую государственную академию физической культуры и спорта по специальности «педагог по физической культуре». Является тренером по легкой атлетике в Кыргызско-Российском Славянском университете.

Выступала за футбольную команду «Азалия» и сборную Кыргызстана. Тренировалась под руководством Гульбары Уматалиевы. Лучшая защитница Кубка Надежды 2012 года.

Впоследствии начала заниматься судейской деятельностью. Обслуживала матчи мужского чемпионата Кыргызстана по футболу. В 2017 году впервые получила «Значок ФИФА».

На международном уровне работала на таких турнирах, как женский клубный чемпионат Азии — 2022 и 2023, женский чемпионат Восточной Азии — 2022, Азиатские игры — 2022, женский Кубок Азии до 17 лет — 2024.

По итогам 2023 года была удостоена награды «Гордость кыргызского футбола» от Кыргызского футбольного союза.

В 2024 году получила приглашение судить Олимпийские игры в Париже и женский чемпионат мира для футболисток до 20 лет в Колумбии.

Рамина Цой — рефери, учитель физического воспитания в эколого-экономическом лицее № 65.

Она также единственная рефери из Центральной Азии, кому доверили судейство на женском чемпионате мира по футболу, который проходил в 2023 году.
Ссылка: https://24.kg/sport/338372/
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