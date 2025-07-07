Отбор на Кубок Азии. Футболистки Кыргызстана уступили Китайскому Тайбэю

Женская сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного этапа Кубка Азии проиграла команде Пакистана. Об этом сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.
Наши футболистки уступили со счетом 1:2. Гол в ворота Пакистана забила Алина Гапарова на 69-й минуте.
Напомним, 29 июня кыргызстанки уступили соперницам из Индонезии, а 2 июля — Китайского Тайбэя. Сборная КР завершила выступление в отборе на Кубок Азии на четвертом месте в группе D.
Отметим, в финальный раунд вышла сборная Китайского Тайбэя.