Отбор на Кубок Азии. Футболистки Кыргызстана уступили Китайскому Тайбэю

Женская сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного этапа Кубка Азии проиграла команде Пакистана. Об этом сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

Наши футболистки уступили со счетом 1:2. Гол в ворота Пакистана забила Алина Гапарова на 69-й минуте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WOMEN’S FOOTBALL IN KYRGYZSTAN (@kyzdarkurama)

Напомним, 29 июня кыргызстанки уступили соперницам из Индонезии, а 2 июля — Китайского Тайбэя. Сборная КР завершила выступление в отборе на Кубок Азии на четвертом месте в группе D.

Отметим, в финальный раунд вышла сборная Китайского Тайбэя.