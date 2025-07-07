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Спорт

Отбор на Кубок Азии. Футболистки Кыргызстана уступили Китайскому Тайбэю

Женская сборная Кыргызстана по футболу в рамках отборочного этапа Кубка Азии проиграла команде Пакистана. Об этом сообщается на сайте Азиатской футбольной конфедерации.

Наши футболистки уступили со счетом 1:2. Гол в ворота Пакистана забила Алина Гапарова на 69-й минуте.

Напомним, 29 июня кыргызстанки уступили соперницам из Индонезии, а 2 июля — Китайского Тайбэя. Сборная КР завершила выступление в отборе на Кубок Азии на четвертом месте в группе D.

Отметим, в финальный раунд вышла сборная Китайского Тайбэя.
Ссылка: https://24.kg/sport/335452/
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