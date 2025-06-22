Futsal Week June Cup. Сборная Кыргызстана заняла четвертое место

Сборная Кыргызстана по футзалу заняла последнее место на международном турнире Futsal Week June Cup в Порече (Хорватия). Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта в соцсетях.

Накануне матч с Черногорией закончился со счетом 5:3 в пользу соперника.

Ранее наша команда выиграла у команды Франции и уступила Нидерландам. С тремя очками она заняла четвертое место.

Первыми стали футболисты Франции, на втором — Нидерландов, Черногория — третья.

Турнир проходил по круговой системе: каждая команда сыграла друг с другом, а победителем стала та, которая набрала наибольшее количество очков.