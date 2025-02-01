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Спорт

Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола КР

Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом Ассоциации женского футбола Кыргызстана. Об этом сообщили в организации.

Ассоциации женского футбола КР
Фото Ассоциации женского футбола КР. Эльнура Осмоналиева стала вице-президентом организации

Напомним, с 2020 года президентом Ассоциации женского футбола является Салтанат Эгембердиева. Айдана Оторбаева — первый вице-президент.

Эльнура Осмоналиева — кинорежиссер, член Союза кинематографистов КР, директор ОФ «Билимкана», президент Федерации КР по олимпийской стрельбе из лука. Она также успешный бизнес-девелопер.

Ассоциация женского футбола — спортивная организация, осуществляющая контроль и управление соревнованиями по футболу среди женских команд.
Ссылка: https://24.kg/sport/318624/
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