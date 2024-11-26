Футбольные клубы Кыргызстана в новом сезоне будут создавать женские команды

Футбольные клубы Кыргызстана будут создавать женские команды. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

По его данным, начиная с футбольного сезона 2025 года, клубы, выступающие в Премьер-лиге, согласно новым критериям и условиям клубного лицензирования, будут обязаны создать женские команды.

Формирование женских команд предполагает состав из спортсменок до 14 и 16 лет. Формирование взрослой женской команды носит рекомендательный характер. Женские команды будут выступать в чемпионатах КР в соответствующих возрастных категориях.

Отмечается, что КФС стремится развивать женский футбол в стране, создавая дополнительные возможности для молодых игроков и повышая уровень женских команд во всех возрастных категориях. Это станет важным шагом в направлении развития профессионального женского футбола в Кыргызстане.