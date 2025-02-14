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Спорт

Главным тренером женской национальной сборной КР стал испанец Антонио Меса

Главным тренером кыргызстанской женской национальной сборной до 17 лет стал испанец Антонио Меса. Об этом сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

Кыргызского футбольного союза
Фото Кыргызского футбольного союза

Уточняется, что Антонио Меса, обладающий международным опытом работы, назначен новым главным тренером женской национальной сборной до 17 лет.

Состоялось подписание контракта между Антонио Месой и первым вице-президентом КФС Нурдином Букуевым. На встрече также присутствовала президент Ассоциации женского футбола КР Салтанат Эгембердиева.

Антонио Месе 32 года. Ранее он работал в Испании, Китае, Бахрейне, Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/sport/319965/
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