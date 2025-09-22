В Кыргызстане стартовала первая в истории Женская любительская футбольная лига

В Кыргызстане стартует первая в истории Женская любительская футбольная лига. Об этом сообщает Ассоциация женского футбола.

Отмечается, что лига «Сакбол. Футбол для всех» организована при поддержке спонсоров.

«Для нас этот проект имеет особое значение, поскольку он станет новой ступенью в развитии женского футбола в Кыргызстане. Это не только соревнования, но и важный шаг к укреплению равенства и доступности футбола для всех», — говорится в сообщении.

Первый турнир стартовал 20 сентября. Игры будут проходить каждую субботу на футбольных полях городского парка «Ынтымак-2». В них принимают участие десять команд, представляющих компании, организации и сообщества. По итогам жеребьевки составы разделили на две группы, которые сыграют по круговой системе. Финальный этап определит победительниц и итоговое распределение мест.