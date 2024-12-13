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Спорт

Шахматист из Индии стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE

Шахматист из Индии Гукеш Доммараджу стал самым молодым чемпионом мира в истории FIDE — ему 18 лет.

В Сингапуре завершилась серия игр за мировую шахматную корону. Победу одержал 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, который обыграл действующего чемпиона китайца Дина Лижэня.

14-матчевое противостояние завершилось со счетом 7,5:6,5 в пользу спортсмена из Индии. Он играл черными фигурами и по итогам 58 ходов одержал верх в этой партии и во всей серии по итогам.

Гукеш Доммараджу стал вторым индийским чемпионом мира по шахматам в истории после Вишванатана Ананда, а также самым молодым. Гроссмейстер не смог сдержать слез после победы.

Предыдущим самым молодым обладателем титула был Гарри Каспаров, который в 1985 году в возрасте 22 лет обыграл Анатолия Карпова. Минюст России признал Гарри Каспарова иноагентом. Он давно проживает в США.
Ссылка: https://24.kg/sport/314039/
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