Борцы из Кыргызстана завоевали медали международного турнира в Корее

Кыргызстанцы завоевали медали международного турнира по борьбе Korea Open 2024, который проходит в Инчхоне. Об этом сообщает федерация данного вида спорта в Instagram.

В турнире по вольной борьбе Шарип уулу Билол (65 килограммов) завоевал золотую медаль. Орозобек Токтомамбетов (74 килограмма) стал вторым. Абдумалик Карачов (57 килограммов) и Кутман Толобалдиев (125 килограммов) выиграли бронзовые медали.

В третий день разыграли медали в греко-римском стиле.

Мелис Айтбеков (97 килограммов) стал первым, Раймаалы уулу Нурманбет (97 килограммов) и Эрлан Манатбеков (130 килограммов) — вторыми.

Напомним, ранее на турнире в весовой категории до 68 килограммов золотую медаль выиграла Дильназ Сазанова, бронзу — Гульнур Таштанбекова.