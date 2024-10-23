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Спорт

Впервые в Кыргызстане. В Бишкеке прошел крупный турнир по спортивным танцам

В Бишкеке впервые в истории танцевального спорта Кыргызстана прошел крупный международный турнир — заключительный этап Кубка сильнейших стран Центральной Азии.

Он собрал лучших танцоров, как профессионалов, так и новичков, из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана разных возрастов.

Соревнования прошли в латиноамериканской (Латина) и европейской (Стандарт) программах.

Больше всего перед выступлениями волновались дети, для некоторых это был дебют на таких крупных соревнованиях. Но стоило им выйти на сцену, как все их страхи куда-то уходили и на паркете были уже как будто профессиональные танцоры. Уверенности добавляла поддержка тренеров и болельщиков.

Взрослые тоже, конечно, волновались, но виду не подавали.

Лучших из лучших определяли более 30 судей из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, России и других стран.

Участники вышли на паркет в ожидании объявления победителей. Было приятно видеть, как танцоры радовались победам друг друга.

В рамках Кубка сильнейших стран Центральной Азии в Бишкеке за два дня разыграли 10 кубков среди спортсменов с международным статусом:

взрослые «Латина»:
1. Андрей Кузнецов и Мина Ли (Узбекистан).
2. Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова (Кыргызстан).
3. Эрик Аширов и Полина Мартинкевич (Казахстан).

взрослые «Стандарт»:
1. Роман Белоусов и Амина Абулгазиева (Казахстан).
2. Адильбек Гайнуллин и Эллада Хайбуллина (Казахстан).
3. Алан Усманов и Яна Цой (Узбекистан).

молодежь «Латина»:
1. Денис Ким и Алина Дебердиева (Узбекистан).
2. Савва Венидиктов и Дарья Панова (Узбекистан).
3. Янис Лосев и Арслана Аскерова (Узбекистан).

молодежь «Стандарт»:
1. Хасан Ибрагимов и Вероника Тен (Кыргызстан).
2. Савва Венидиктов и Дарья Панова (Узбекистан).
3. Алан Финк и Даниэла Финк (Узбекистан).

молодежь «Латина, соло»:
1. Валерия Хартюнова (Казахстан).
2. Кристина Пак (Узбекистан).
3. Xinyan Hou (Кыргызстан).

молодежь «Стандарт, соло»:
1. Валерия Хартюнова (Казахстан).
2. Кристина Пак (Узбекистан).

юниоры−2 «Латина»:
1. Нуржан Эрмек и Томирис Жангелди (Казахстан).
2. Матвей Переверзев и Амира Маниева (Узбекистан).
3. Алихан Бердиев и Румия Камалидинова (Кыргызстан).

юниоры−2 «Стандарт»:
1. Нуржан Эрмек и Томирис Жангелди (Казахстан).
2. Дмитрий Черняев и Елена Вахидова (Узбекистан).
3. Артур Пак и Вероника Нуискова (Кыргызстан).

юниоры−2, «Латина, соло»:
1. Арууке Майрамбекова (Кыргызстан).
2. Айзире Кубатбекова (Кыргызстан).
3. Любовь Дубровина (Кыргызстан).

юниоры−2 «Стандарт, соло»:
1. Вера Рыбальченко (Казахстан).
2. Айзире Кубатбекова (Кыргызстан).
3. Ясмина Убайдуллаева (Узбекистан).

Несмотря на то что это были соревнования, в зале царила атмосфера праздника. Для зрителей и танцоров это были дни ярких эмоций и впечатлений. Для организаторов, возможно, они были более напряженными и волнительными, но они справились на отлично. Этот турнир показал, что Кыргызстан может проводить соревнования такого уровня.
Ссылка: https://24.kg/sport/309041/
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