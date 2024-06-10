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Спорт

Шахматисты из Кыргызстана заняли второе место на Играх юных соотечественников

Сборная Кыргызстана по шахматам завоевала серебряную медаль в общекомандном зачете на VIII Всемирных играх юных соотечественников в Москве. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта Ошской области и города Оша.

Кыргызстан представляли спортсмены Райана Смагулова и Аалы Эрмеков.

Федерации шахмат Ошской области и города Ош
Фото Федерации шахмат Ошской области и города Ош. Спортсмены из КР Райана Смагулова и Аалы Эрмеков с тренером Сабирджаном Абидовым

В турнире приняли участие 28 шахматистов и 26 шахматисток из более чем 20 стран.

По рапиду среди девушек Райана Смагулова набрала семь очков из девяти возможных и заняла второе место, а Аалы Эрмеков с семью очками завершил турнир четвертым, уступив бронзу лишь по дополнительному показателю.

По блицу Аалы Эрмеков набрал пять очков и занял третье место, Райана Смагулова набрала 4,5 очка и стала шестой.
Ссылка: https://24.kg/sport/296282/
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