Шахматисты из Кыргызстана заняли второе место на Играх юных соотечественников

Сборная Кыргызстана по шахматам завоевала серебряную медаль в общекомандном зачете на VIII Всемирных играх юных соотечественников в Москве. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта Ошской области и города Оша.

Кыргызстан представляли спортсмены Райана Смагулова и Аалы Эрмеков.

Фото Федерации шахмат Ошской области и города Ош. Спортсмены из КР Райана Смагулова и Аалы Эрмеков с тренером Сабирджаном Абидовым

В турнире приняли участие 28 шахматистов и 26 шахматисток из более чем 20 стран.

По рапиду среди девушек Райана Смагулова набрала семь очков из девяти возможных и заняла второе место, а Аалы Эрмеков с семью очками завершил турнир четвертым, уступив бронзу лишь по дополнительному показателю.

По блицу Аалы Эрмеков набрал пять очков и занял третье место, Райана Смагулова набрала 4,5 очка и стала шестой.