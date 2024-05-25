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Спорт

В Бишкеке стартовал товарищеский турнир по футболу «Мурас»

Сегодня, 25 мая, в Бишкеке стартовал товарищеский турнир по футболу «Мурас». Открыл его торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Спикер напомнил, что инициированный главой государства Садыром Жапаровым турнир проводится уже в шестой раз и пожелал успехов командам, представляющим разные отрасли.

«Спорт — вестник дружбы и единства. Поэтому главная цель мероприятия заключается не только в победе, но и призыв к сплоченности, солидарности, пропаганде здорового образа жизни», — подчеркнул торага, пожелав каждому участнику хорошей игры.

Напомним, в турнире участвуют 16 команд. Среди них команды «Президент» во главе с Садыром Жапаровым, «Жогорку Кенеш» во главе со спикером Нурланбеком Шакиевым, команды, представляющие работников образования, здравоохранения, органов МСУ, СМИ, посольств, спорта, и другие.
Ссылка: https://24.kg/sport/295029/
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