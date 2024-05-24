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Спорт

В Бишкеке пройдет дружественный турнир по футзалу «Мурас»

В Бишкеке 25-26 мая пройдет розыгрыш традиционного дружественного турнира «Мурас», в котором участвуют 16 команд, собранных из представителей различных сфер. Об этом сообщается на сайте КФС.

Примут участие команды «Кыргыз Республикасынын президентинин командасы», «Жогорку Кеңеш», «Көзөмөл», «Аймактар», «Ден-соолук», «Коопсуздук», «Фемида», «Элчилер», «Спорт чеберлери», «Журналистер», «Өнөр», «Билим», «Достук», «Динамо», «Ыйман», «Банктар жана бизнес».

Турнир пройдет в ФОК «Газпром» и Дворце спорта имени Каба улуу Кожомкула. Трансляции игр будут доступны в прямом эфире телеканалов «КТРК Спорт» и «ЭлТР».

Все желающие также могут свободно посетить матчи турнира «Мурас».

В предыдущих турнирах принимал участие и президент Кыргызстана Садыр Жапаров, который несколько раз становился лучшим бомбардиром турнира.
Ссылка: https://24.kg/sport/294963/
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