11:54
USD 89.11
EUR 94.62
RUB 0.95
Спорт

Президент Казахстана распорядился сократить бюджет Всемирных игр кочевников

Учитывая сложную паводковую ситуацию в стране, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий. Об этом сообщает centralasia.media.

«Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио», — сказал он на встрече с пострадавшим от паводков населением Северо-Казахстанской области.

Напомним, что V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане 8-14 сентября 2024 года. В 2014, 2016 и 2018 годах они прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции. В соревнованиях примут участие около 4 тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/291769/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан хочет провести VI Всемирные игры кочевников
100 стран мира и тысячи участников. V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане
Игры кочевников. Команда лучников из Кыргызстана заняла первое место
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников
Кок бору внесли в программу ВИК. Кыргызстанцы возьмут лошадей в аренду
Волк признан талисманом Всемирных игр кочевников 2022 года
Некоторые кыргызские виды спорта исключили из программы Всемирных игр кочевников
Турция показала место, где пройдут IV Всемирные игры кочевников
Пенсионер из Оша поедет на велосипеде на Всемирные игры кочевников в Турцию
На играх кочевников в Турции Кыргызстан выставит команды по кок-бору и кокпару
Популярные новости
Сардана Трофимова прибежала четвертой на&nbsp;престижном Hannover Marathon Сардана Трофимова прибежала четвертой на престижном Hannover Marathon
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль Чемпионат Азии по борьбе. Айпери Медет кызы завоевала золотую медаль
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль Чемпионат Азии по борьбе. Айсулуу Тыныбекова выиграла золотую медаль
Чемпионат Азии по&nbsp;борьбе. Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл золото Чемпионат Азии по борьбе. Кыргызстанец Жоламан Шаршенбеков выиграл золото
Бизнес
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
Получите цифровую подпись в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;, чтобы сдать налоговую декларацию онлайн Получите цифровую подпись в «Мой О!», чтобы сдать налоговую декларацию онлайн
&laquo;Оптима Банк&raquo; вручил подарки победителям 1-го этапа акции &laquo;Олимпийское золото&raquo; «Оптима Банк» вручил подарки победителям 1-го этапа акции «Олимпийское золото»
17 апреля, среда
11:45
Президент Казахстана распорядился сократить бюджет Всемирных игр кочевников Президент Казахстана распорядился сократить бюджет Всем...
11:21
В «Бессмертном полку» примут участие военнослужащие Бишкекского гарнизона
11:01
Много ДТП. В Бишкеке милиция начала проверять водителей общественного транспорта
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 апреля
10:49
Актеры Чуйского театра отправятся на гастроли в Ошскую и Джалал-Абадскую области