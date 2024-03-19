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Спорт

Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране

Фото КФС. Камчыбек Ташиев встретился с представителями ФИФА

Сегодня президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с представителями ФИФА — региональным техническим директором Гайозом Дарсазде и специалистом по повышению эффективности Ричардом Алленом. Об этом сообщается на сайте КФС.

Гости представили цели ФИФА по глобальному развитию футбола. Они также выразили готовность оказать содействие в развитии футбола в Кыргызстане. В частности, Ричард Аллен предложил варианты усовершенствования системы выявления талантов.

Президент КФС поделился планами по улучшению инфраструктуры и развитию клубов, академий, а также сборных команд, выразив при этом благодарность ФИФА за всестороннюю поддержку.

Гайоз Дарсазде подчеркнул важность проекта ФИФА по развитию талантов (FIFA Talent Development Scheme), а также выразил мнение о необходимости его продолжения в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/sport/289418/
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