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Спорт

Кыргызстанские сумоисты выиграли медали «Кубка Содружества» в Москве

В Москве прошли международные соревнования по сумо «Кубок Содружества» среди мужчин и женщин. Об этом сообщил сайт sports.ru.

В весовой категории до 115 килограммов серебряную медаль завоевал член сборной КР Сулде Донгак, бронзу — Айбек Касманбетов.

В турнире участвовали более 200 спортсменов из Японии, Монголии, Азербайджана, Ирана, Беларуси, Сербии, Кыргызстана, Таджикистана, Венгрии, Болгарии, Грузии, Армении, США и Молдовы.

Как отмечается, победители в личных весовых категориях получат денежные призы: чемпион — 50 тысяч рублей, серебряный медалист — 30 тысяч, бронзовый призер — 20 тысяч.

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Ссылка: https://24.kg/sport/281940/
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