Украинец Данило Явгусишин выиграл сумо-турнир в Японии

Данило Явгусишин стал первым украинцем, который выиграл сумо-турнир в Японии. Об этом пишет The Guardian.

Украинец, переехавший в Японию три года назад, победил на турнире Кюсю после решающей схватки с чемпионом Хошорю из Монголии. Он выступает под бойцовским именем Аонисики Арата.

«Я счастлив, что смог добиться одной из своих целей. Но есть еще более высокий статус. Я хочу работать и идти к нему», — передает его слова издание.

Как отмечает The Guardian, 21-летний парень приехал в Страну Восходящего солнца три года назад из Украины и взлетел по сумо-иерархии с рекордной скоростью. Отмечается, что Ассоциация сумо Японии вскоре проведет специальное заседание, чтобы повысить его до ранга одзэки — второго по значимости.

Его рост — примерно 183 сантиметра, вес — около 140 килограммов. Данило родился в Виннице и начал заниматься сумо в семь лет, а в 17 лет стал чемпионом Украины. Когда началась война, он уехал сначала в Германию, а затем в Японию. Его родители остались в Германии. В Японии тренировался у сумоиста Араты Яманаки, с которым познакомился на юниорском чемпионате мира.