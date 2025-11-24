23:17
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Спорт

Украинец Данило Явгусишин выиграл сумо-турнир в Японии

Данило Явгусишин стал первым украинцем, который выиграл сумо-турнир в Японии. Об этом пишет The Guardian.

Украинец, переехавший в Японию три года назад, победил на турнире Кюсю после решающей схватки с чемпионом Хошорю из Монголии. Он выступает под бойцовским именем Аонисики Арата.

«Я счастлив, что смог добиться одной из своих целей. Но есть еще более высокий статус. Я хочу работать и идти к нему», — передает его слова издание.

Как отмечает The Guardian, 21-летний парень приехал в Страну Восходящего солнца три года назад из Украины и взлетел по сумо-иерархии с рекордной скоростью. Отмечается, что Ассоциация сумо Японии вскоре проведет специальное заседание, чтобы повысить его до ранга одзэки — второго по значимости.

Его рост — примерно 183 сантиметра, вес — около 140 килограммов. Данило родился в Виннице и начал заниматься сумо в семь лет, а в 17 лет стал чемпионом Украины. Когда началась война, он уехал сначала в Германию, а затем в Японию. Его родители остались в Германии. В Японии тренировался у сумоиста Араты Яманаки, с которым познакомился на юниорском чемпионате мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/352072/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский отказался увольнять своего соратника
Коррупционный скандал в Украине: глава Минюста отстранен от должности
Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов
В мире Хаяо Миядзаки: студентка Айжан о жизни в Японии и маленьких радостях
В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
В КР вышла первая академическая монография по японскому языку на кыргызском
Опубликован список 143 граждан Кыргызстана, погибших в Украине
США и Япония заключили сделку, объявив о «золотом веке» в отношениях двух стран
Легендарную японскую гравюру «Большая волна в Канагаве» выставят на торги
В городе Ош прошли Дни Японии
Популярные новости
Фильм &laquo;Кыргызстан&nbsp;&mdash; родина чемпионов&raquo; сняли по&nbsp;инициативе UFC Eurasia Фильм «Кыргызстан — родина чемпионов» сняли по инициативе UFC Eurasia
Исламские игры. Сборная Кыргызстана в&nbsp;топ-15 медального зачета Исламские игры. Сборная Кыргызстана в топ-15 медального зачета
Болеем за&nbsp;наших! Мыктыбек Оролбай сегодня проведет бой против Джека Херманссона Болеем за наших! Мыктыбек Оролбай сегодня проведет бой против Джека Херманссона
Мыктыбек Оролбай прокомментировал свой победный бой с&nbsp;Джеком Херманссоном Мыктыбек Оролбай прокомментировал свой победный бой с Джеком Херманссоном
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
23:14
В Наццентре материнства и детства Бишкека высадили более 150 деревьев В Наццентре материнства и детства Бишкека высадили боле...
22:47
В России фирму оштрафовали на 30 миллионов рублей за незаконную миграцию
22:40
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
22:33
Администрация президента: санкции против банков КР основаны на неверных выводах
22:28
Украинец Данило Явгусишин выиграл сумо-турнир в Японии