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Спорт

Битва великанов. В Бишкеке прошел турнир по борьбе сумо

В Бишкеке прошел турнир по борьбе сумо. Соревнования организовали мэрия столицы и Ассоциация борьбы сумо в Кыргызстане.

На площадку вышли 150 спортсменов, взрослые и юниоры. Младшим участникам всего 13 лет. Вопреки расхожему мнению, не все борцы сумо обладают внушительными габаритами — самый миниатюрный участник турнира весит всего 48 килограммов. Но вот вес спортсмена, зафиксированный как максимальный среди участников, достигает двух центнеров.

Сумо — вид единоборств, в котором два борца выявляют сильнейшего на круглой площадке. Родина этого вида спорта — Япония. Японцы относят сумо к боевым искусствам. Традиция сумо ведется с древних времен, поэтому каждый поединок сопровождается многочисленными ритуалами. Современное профессиональное сумо сочетает в себе элементы спорта, единоборства, шоу, традиций и бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/sport/187193/
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