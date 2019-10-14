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Спорт

Сумоист из Кыргызстана стал третьим на чемпионате мира

Фото Ассоциации борьбы сумо Кыргызстана. Айбек Касманбетов — бронзовый призер чемпионата мира по сумо

Кыргызстанец Айбек Касманбетов стал третьим на чемпионате мира по сумо. Об этом 24.kg сообщили в ассоциации данного вида спорта КР.

ЧМ прошел 12-13 октября в Осаке (Япония). Среди взрослых за победу боролись более 200 спортсменов из 31 страны. Разыгрывалось 12 комплектов наград.

Айбек Касманбетов выступал в весовой категории до 115 килограммов. На старте он победил немца Йорга Фришмана, затем — монгола Анхбаяра Тсеренсамбу. В полуфинале уступил японцу Коджу Осанаи, а в схватке за бронзу поборол грузина Лашу Мешвилдишвили.

Параллельно проводились состязания среди юниоров. Там лучшим из кыргызстанцев стал Аян Сейитбеков, занявший 5-е место.
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