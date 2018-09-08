На миллион сомов разбогател «великий борец» III Всемирных игр кочевников

На один миллион сомов разбогател победитель номинации «Великая борьба кочевников» в рамках заверщающихся на Иссык-Куле Игр.

Турнир прошел в торжественной обстановке. На арене установили юрты, перед зрителями выступили артисты.

Участники состязались по правилам борьбы на поясах. Среди них были сильнейшие спортсмены из многочисленных единоборств, включенных в программу ВИК, в том числе россиянин Айдын Монгуш. Ранее он победил на турнире по сумо. И именно он стал «великим борцом», выиграв все четыре схватки. Ему вручили чемпионский пояс, символический тотем и сертификат на один миллион сомов. А сумо, благодаря ему, признано «великой борьбой» III ВИК.