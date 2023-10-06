Кубок АФК. Кыргызский клуб «Абдыш-Ата» сыграл вничью с туркменским «Мервом»

Накануне в Ашхабаде состоялся матч второго тура группового этапа Кубка АФК по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Клуб «Абдыш-Ата» (Кант) сыграл вничью с туркменским «Мервом» — 1:1.

Хозяева поля забили гол на 25-й минуте, но Кайрат Жыргалбек уулу сравнял счет на 60-й минуте.

После двух туров у «Абдыш-Аты» 4 очка и первое место в группе. В первой игре команда из КР выиграла «Алтын Асыр» из Туркменистана со счетом 3:0.

В следующем матче клуб из КР сыграет против «Равшана» из Таджикистана 26 октября. В следующую стадию турнира выйдет только победитель группы.