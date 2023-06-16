На стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке в рамках турнира CAFA Nations Cup 2023 национальная сборная Кыргызстана по футболу играет со сборной Ирана. Прямой эфир можно посмотреть на Youtube-канале «Кыргыз Спорт ТВ».

Начало матча в 21.00.

Сборная Кыргызстана сегодня играет в красной форме.

Напомним, Кыргызстан попал в группу В с Афганистаном и Ираном. Первый матч 10 июня команда Штефана Тарковича выиграла и занимает второе место в турнирной таблице.

Команда, занявшая первое место в группе В, выйдет в финал турнира и сыграет с лучшей командой группы А, матчи которой проходят в Ташкенте (Узбекистан). Команда, занявшая второе место, сыграет за третье место. Финальный этап пройдет в Ташкенте.