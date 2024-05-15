Сезим Саламатова: Все мои цели и мечты связаны с хоккеем

Это история 18-летней Сезим Саламатовой, для которой хоккей с шайбой стал смыслом жизни и открыл целый мир за пределами родного села.

Первый каток

Сезим научилась кататься на коньках благодаря папе: он залил уличный каток в их родном селе Отрадном Иссык-Кульской области. В 13 лет девочка впервые взяла в руки клюшку, а уже через четыре года стала нападающим первой национальной женской сборной Кыргызстана по хоккею.

В 2017 году папа Сезим Саламат Абдрахманов решил создать женскую команду. Он увидел интерес девочек к катанию на коньках, у них был соревновательный дух. Да и тренировать девочек легче, чем мальчиков: они более организованные и у них отличная дисциплина.

Сезим вспоминает, как холодно было тренироваться на улице зимними вечерами.

Тренировки в селе были очень тяжелые. Когда мы надевали шлем, уши замерзали, приходилось играть в шапках. Сезим Саламатова

На самодельном катке, который залил Саламат Абдрахманов, не было бортов, которые спортсмены называют дополнительным игроком. Потом на соревнованиях команде было тяжело играть на катках с бортами, потому что девочки к ним не привыкли. Что, конечно, сказывается на их результатах.

Мама Сезим, Назгуль Баялиева, против хоккея в жизни дочери. Особенно она переживала, когда девочки из команды носили гипс или им попадала шайба в лицо.

Лучшими воспоминаниями для Сезим стали постоянные выезды в соседние города и области на товарищеские игры и соревнования. За одну зиму у хоккеисток было минимум пять выездов, они жили в гостиницах и устраивали «дискотеки», которые сближали команду.

Однако именно во время выездов тяжелее всего приходилось маме хоккеистки, потому что она оставалась одна с двухлетним ребенком и сама ухаживала за скотом и занималась домашними делами.

С самого появления команды Саламат Абдрахманов просил Федерацию Кыргызстана по хоккею с шайбой организовать тренировочные сборы для девочек и зарегистрировать их как официальную женскую сборную страны. Но дальше обещаний дело не шло.

Абу-Даби

В марте 2023 года Сезим вернулась домой после уроков и увидела радостное лицо мамы. Девушку отправляли на семинар по хоккею в Абу-Даби.

Родители на свои деньги купили билеты, и Сезим в первый раз собиралась лететь за границу. Для семьи, друзей и для всего села это был настоящий праздник. Одноклассники провожали со словами, что она едет представлять не только их село, но и всю страну.

Семинар открыл для Сезим совсем другой мир хоккея и не только. Спортсменке понравились тренировки, на которых велась видеосъемка, позволяющая разбирать ошибки. Она также была в восторге от самого Абу-Даби, который ей показали тренеры других сборных.

Однако самой значимой частью этой поездки стала новая клюшка. «На одной из тренировок тренер женской сборной ОАЭ сказала, что моя клюшка тяжелая. И она подарила мне другую, которая мне очень понравилась», — вспоминает Сезим.

Эта клюшка как будто стала символом этой поездки и еще больше воодушевила Сезим усердно тренироваться.

К сожалению, через некоторое время она сломала ее на одной из тренировок.

По словам Саламата Абдрахманова, именно боязнь сломать дорогую клюшку, потому что нет возможности купить новую, останавливает спортсменок делать сильные удары.

Международный турнир в Таиланде

Сезим и ее команда начинают подготовку к чемпионату Азии и Океании, который должен был пройти в Таиланде.

Фото из архива Сезим Саламатовой. Женская сборная Кыргызстана по хоккею, 2023 год

Наконец, прямо перед турниром, спустя семь лет просьб и ожиданий, команду объявили национальной сборной. Тогда они заняли предпоследнее место из восьми команд, выиграв только у Кувейта.

Без нужного количества тренировок мы показали хорошую игру, а если бы больше тренировались, она была бы еще лучше. Сезим Саламатова

Сезим и ее подруги по команде договорились, что не будут плакать после проигрышей. Но сдерживать слезы все равно не удавалось.

Национальная женская сборная Кыргызстана

Сезим и еще четыре хоккеистки, у которых была возможность тренироваться в столице, шесть месяцев готовились к Кубку Азии и Океании. Этот турнир прошел в 2024 году в Бишкеке.

Они вставали в пять утра на тренировки, за которые им пришлось платить самим. Кроме того, девушки сами оплачивали такси, потому что это единственный вариант доехать до катка к 6.00.

«К сожалению, я не смогла показать хороший результат на льду. Тренировалась, семья столько денег тратила, а в итоге играли лучше те, кто приехал на сборы только перед самим чемпионатом», — рассказала спортсменка.

Главным своим недостатком Сезим Саламатова считает сильное волнение на играх. У нее начинают «забиваться» или даже отказывать ноги, она не знает, что делать на площадке. Хотя на тренировках у нее отличные скорость, катание и владение шайбой.

Как человек, знающий каждую хоккеистку лучше всех, папа Сезим приезжал на турнир в качестве родителя и преданного болельщика. Он искренне болел за тех, кого буквально вырастил.

Несмотря на сильную поддержку болельщиков с трибун и не только, для Сезим этот чемпионат выдался неудачным. У нее начался период самокритики — она много от себя хочет, но все равно ничего не получается.

«Перед папой было так стыдно. Он работает в Токмаке и оттуда приезжал на каждую игру, а я на льду балет показывала», — говорит Сезим.

Напомним, на этом турнире девушки из Кыргызстана не смогли выиграть ни одного матча.

Планы на будущее

Сейчас у женской сборной нет тренировок. Федерация организовывает их только перед турнирами, но регулярных нет и никогда не было.

Сезим учится в Бишкекском государственном университете на факультете психологии. Выбор будущей специальности стал совсем не случайным.

«Я начала думать о том, чтобы стать спортивным психологом. Не планирую становиться тренером в будущем, но хочу помогать спортсменам», — говорит Сезим.

Фото 24.kg. Сезим Саламатова

Ведь ей самой очень не хватало специалиста, который бы помог побороть ее волнение перед играми.

Сезим Саламатова не представляет свою жизнь без клюшки и шайбы. Благодаря хоккею она поборола свою стеснительность, пускай пока только на льду.

Все мои цели и мечты связаны с хоккеем. Сезим Саламатова

Самая большая мечта Сезим — учиться и играть в хоккей за границей. Она ищет информацию о женских клубах в других странах. И родители во всем поддерживают ее.

Поддержали бы еще и спортивные чиновники.