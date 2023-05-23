Новый главный тренер сборной КР по футболу рассказал о своих первых впечатлениях

Вновь назначенный главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу Штефан Таркович высоко оценил молодое поколение местных футболистов. Об этом он сообщил на своей первой пресс-конференции в Бишкеке.

«Я приехал немного раньше, чтобы ознакомиться с матчами местного чемпионата и футбольной инфраструктурой. Это очень важно, чтобы сделать анализ, который поможет в дальнейшей работе. Есть игроки, которые играют за рубежом, и мы смогли просмотреть их только по статистике. Удалось посмотреть тех, кто играет в Кыргызстане. Было приятно увидеть футбольный клуб «Илбирс» — это отличная возможность для молодых игроков показать в Высшей лиге то, на что они способны. В республике много молодых игроков, у которых большое будущее», — сказал Штефан Таркович.

Напомним, ранее Кыргызский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной Штефаном Тарковичем. Срок его действия — до 30 июня 2024 года.

Главному тренеру 50 лет. Прежде он возглавлял сборную Словакии. На посту главного тренера Штефан Таркович добился выхода сборной на чемпионат Европы 2020-го. В июне 2022 года исполнительный комитет Словацкого футбольного союза уволил его с поста. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сборной. В частности, за поражение от Казахстана в Лиге наций.

Александр Крестинин в начале апреля покинул пост главного тренера сборной КР по футболу.