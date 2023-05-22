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Спорт

Кыргызстанская теннисистка победила в парном разряде на турнире ITF в Чолпон-Ате

В Чолпон-Ате состоялся турнир ITF J30 ISSYK-KUL OPEN CUP. Об этом сообщили в Федерации тенниса.

В парном разряде у девушек первое место завоевала Сафина Хабибрахманова (Кыргызстан) в дуэте с россиянкой Полиной Березиной (7:5, 6:1). В финале они одержали победу над казахстанскими теннисистками Арианой Колбассиной и Евой Корышевой.

Федерации тенниса
Фото Федерации тенниса . Сафина Хабибрахманова

В турнире принимали участие спортсмены от 13 до 18 лет из Кыргызстана, Казахстана, Китая, Швеции, Кореи, Индии, Узбекистана, России, Великобритании и других стран.

Победителем турнира среди юношей стал Савва Рыбкин (Россия). У девушек в одиночном разряде победила Полина Березина (Россия).

В парном разряде у юношей победу одержал дуэт Максиме Далард (Швеция) и Тимур Даутов (Россия).
Ссылка: https://24.kg/sport/266117/
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