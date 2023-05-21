В Бишкеке 1 тысяча 700 детей приняли участие в забеге Shoro Tay Kūlūk Kids Run

В Бишкеке сегодня 1 тысяча 700 детей приняли участие в массовом забеге Shoro Tay Kūlūk Kids Run.

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Возраст участников — от двух до шестнадцати лет. По словам организаторов, впервые зарегистрировано такое количество желающих принять участие в мероприятии.

Забег стартовал на Старой площади, он был посвящен предстоящему Международному дню защиты детей.

Цель акции — приобщение детей к спорту, здоровому образу жизни, а также оказание поддержки инклюзивности и включение детей с инвалидностью в общество. Сегодня в забеге участвовали около 100 детей с различными видами инвалидности.