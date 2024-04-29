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Спорт

Сборная Кыргызстана стала первой на турнире по дзюдо «Кубок Хан Манаса»

В Бишкеке завершился турнир по дзюдо среди молодежи и девушек «Кубок Хан Манаса». Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

В общекомандном зачете первое место и главный трофей у сборной Кыргызстана. Серебро завоевали спортсмены из Казахстана, третье место у команды Узбекистана.

Золотые медали завоевали Эржан Канатбеков, Даут Полтушев, Эмирхан Жолдошказиев, Луиза Асакеева, Аайша Кыялбекова, Алина Молдокулова, Айдеми Калыева, Акмаржан Турдажиева.

Второе место заняли Нурсултан Шамшиев, Хантенир Жаныкулов, Илья Сухинин, Мырзаим Дуйшонбекова.

Бронзовые награды у Арнала Борбашева, Санжара Максатбекова, Нурмухаммеда Бакирдинова, Данияра Мелисова, Нуралы уулу Айдара, Нуртилека Рыспекова, Буалимы Абдибалиевой, Арууке Калыковой, Индиры Ералиевой.
Ссылка: https://24.kg/sport/292906/
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