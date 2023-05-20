В Бишкеке пройдет массовый детский забег

В преддверии Международного дня защиты детей в Бишкеке состоится массовый детский забег Shoro- Tay Kūlūk Kids Run. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, забег пройдет 21 мая на Старой площади с 8.00 до 13.00. В нем примут участие 1 тысяча 700 детей, в том числе с инвалидностью, в возрасте от 2 до 16 лет.

«Цель забега — приобщение детей к спорту, ведению здорового образа жизни, а также поддержка инклюзивности и включение детей с инвалидностью в общество», — отметили в муниципалитете.

Участники будут разделены по возрастным категориям и дистанциям:

дети от 2 до 5 лет — 300 метров;

дети от 6 до 8 лет — 500 метров;

дети от 8 до 12 лет — 1 километр;

дети от 13 до 16 лет — 3 километра.

Отмечается, что для участников и гостей забега будет организована яркая шоу-программа с выступлением танцоров и известных отечественных исполнителей. Детей будут развлекать аниматоры в костюмах супергероев, гостей ждут угощения и напитки от партнеров. Кроме этого, каждый участник получит рюкзак, в котором содержатся стартовый номерок, подарки от партнеров забега, а также памятная медаль в день старта на финишной линии.

В прошлом году данный забег проходил в парке «Ынтымак-1». В нем участвовала 1 тысяча детей разных возрастов и физической подготовки.