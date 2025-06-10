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Общество

В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом

В Бишкеке 14 июня с 20.30 до 23.00 закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом Night Run. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение для автотранспортных средств перекроют по одной стороне улицы Жайыла Баатыра (Южная магистраль) — от улицы Шералиева до улицы Алыкулова (одна сторона в восточном направлении).

Забег открыт для всех желающих — вне зависимости от возраста и уровня подготовки. В нем примут участие около 3 тысяч бегунов из 25 стран.

  • Место старта и финиша — ФОК «Газпром детям».
  • Дистанции — 5 и 10 километров.
  • Время проведения — с 19.30 до 23.30.

Night Run проводится в целях развития массового спорта и физической активности как одного из ключевых факторов здоровья нации.

Организаторы ОО «Номад Спорт» и департамент физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города приглашают всех любителей спорта, горожан и гостей столицы, стать частью этого масштабного события.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332155/
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