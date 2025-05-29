В связи с проведением детского забега SHORO TAYKŪLŪK KIDS RUN 31 мая с 07.00 до 21.00 изменится схема движения автобусного полуэкспресс-маршрута № 1. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Измененная схема маршрута:
В мероприятии могут принять участие дети от 2 до 16 лет. Старты организуют по возрастным группам:
- 2–5 лет — 300 метров;
- 6–8 лет — 500 метров;
- 9–12 лет — 1 километр;
- 13–16 лет — 3 километра;
Для зрителей и гостей организуют стартовый городок с фуд-кортом, игровыми зонами, сценой, аквагримом и аниматорами в национальных костюмах. Также запланированы выступления артистов, конкурсы и праздничная программа.