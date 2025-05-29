В связи с проведением детского забега SHORO TAYKŪLŪK KIDS RUN 31 мая с 07.00 до 21.00 изменится схема движения автобусного полуэкспресс-маршрута № 1. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Измененная схема маршрута:

Фото пресс-службы мэрии

Маршрут забега пройдет вдоль улицы Абдумомунова. За безопасностью будут следить сотрудники туристической милиции, а на финише — дежурить скорая помощь.

В мероприятии могут принять участие дети от 2 до 16 лет. Старты организуют по возрастным группам:

2–5 лет — 300 метров;

6–8 лет — 500 метров;

9–12 лет — 1 километр;

13–16 лет — 3 километра;

Для зрителей и гостей организуют стартовый городок с фуд-кортом, игровыми зонами, сценой, аквагримом и аниматорами в национальных костюмах. Также запланированы выступления артистов, конкурсы и праздничная программа.