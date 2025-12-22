В Бишкеке прошел праздничный забег Santa Run

Накануне в Бишкеке в парке Победы имени Даира Асанова состоялся Santa Run — одно из самых ярких спортивных мероприятий предновогоднего периода. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В забеге приняли участие около тысячи человек. Участники преодолели дистанции 4 и 8 километров. К старту вышли как профессиональные спортсмены, так и любители, в том числе люди с инвалидностью.

Все бегуны, успешно финишировавшие дистанцию, получили памятные медали. Самых быстрых участников на дистанциях 4 и 8 километров наградили медалями, дипломами и призами от спонсоров.