Общество

Ради забега «Жаз деми» в Бишкеке перекроют часть Южной магистрали

12 апреля в Бишкеке планируют провести ежегодный весенний забег «Жаз деми». Об этом сообщает столичная мэрия.

По ее данным, в мероприятии примут участие около 4 тысяч 500 человек из более чем 25 стран.

«Участникам будут предложены дистанции 5, 10 и 21 километр. Учитывая положительный опыт прошлого года, маршрут забега вновь пройдет в районе ФОК «Газпром — детям», — говорится в сообщении.

Маршрут будет пролегать: 

  • по улице Жайыла Баатыра от улицы Алыкулова до улицы Садырбаева;
  • по улице Масалиева от улицы Садырбаева до улицы Бакаева.

В связи с этим с 5.00 до 13.00 перекроют южные стороны улиц Жайыла Баатыра и Масалиева от улицы Алыкулова до улицы Бакаева.
