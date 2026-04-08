Ради забега «Жаз деми» в Бишкеке перекроют часть Южной магистрали

12 апреля в Бишкеке планируют провести ежегодный весенний забег «Жаз деми». Об этом сообщает столичная мэрия.
По ее данным, в мероприятии примут участие около 4 тысяч 500 человек из более чем 25 стран.
«Участникам будут предложены дистанции 5, 10 и 21 километр. Учитывая положительный опыт прошлого года, маршрут забега вновь пройдет в районе ФОК «Газпром — детям», — говорится в сообщении.
Маршрут будет пролегать:
- по улице Жайыла Баатыра от улицы Алыкулова до улицы Садырбаева;
- по улице Масалиева от улицы Садырбаева до улицы Бакаева.
В связи с этим с 5.00 до 13.00 перекроют южные стороны улиц Жайыла Баатыра и Масалиева от улицы Алыкулова до улицы Бакаева.