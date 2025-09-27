Посольство Индии приглашает всех желающих на забег Viksit Bharat Run в Бишкеке

Посольство Индии в Кыргызстане приглашает жителей Бишкека и представителей индийской диаспоры принять участие в международном забеге Viksit Bharat Run, который пройдет 28 сентября в парке «Ынтымак». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Мероприятие организовано в рамках глобальной инициативы Seva Pakhwada — двухнедельной кампании служения обществу, которая проходит с 17 сентября по 2 октября в 125 столицах мира. Этот период символически объединяет день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди и годовщину рождения Махатмы Ганди.

Сбор участников начнется в 9.30 у арки входа в парк «Ынтымак», где пройдут регистрация и раздача сувенирных кепок первым пришедшим. В 9.45 Временный Поверенный в делах Индии в КР Шив Мохан Сингх выступит с приветственным словом. Старт забега на дистанцию 3 километра начнется в 10.00 при участии заместителя мэра города Виктории Мозгачевой.

По завершении спортивной программы, в 11.00, участников ожидают прохладительные напитки и благодарственное слово от второго секретаря посольства по вопросам культуры.

Посольство Индии подчеркивает, что цель акции — укрепление дружбы между народами и продвижение идей здорового образа жизни.

К участию приглашаются все желающие.