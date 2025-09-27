10:54
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Посольство Индии приглашает всех желающих на забег Viksit Bharat Run в Бишкеке

Посольство Индии в Кыргызстане приглашает жителей Бишкека и представителей индийской диаспоры принять участие в международном забеге Viksit Bharat Run, который пройдет 28 сентября в парке «Ынтымак». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

Мероприятие организовано в рамках глобальной инициативы Seva Pakhwada — двухнедельной кампании служения обществу, которая проходит с 17 сентября по 2 октября в 125 столицах мира. Этот период символически объединяет день рождения премьер-министра Индии Нарендры Моди и годовщину рождения Махатмы Ганди.

Сбор участников начнется в 9.30 у арки входа в парк «Ынтымак», где пройдут регистрация и раздача сувенирных кепок первым пришедшим. В 9.45 Временный Поверенный в делах Индии в КР Шив Мохан Сингх выступит с приветственным словом. Старт забега на дистанцию 3 километра начнется в 10.00 при участии заместителя мэра города Виктории Мозгачевой.

По завершении спортивной программы, в 11.00, участников ожидают прохладительные напитки и благодарственное слово от второго секретаря посольства по вопросам культуры.

Посольство Индии подчеркивает, что цель акции — укрепление дружбы между народами и продвижение идей здорового образа жизни.

К участию приглашаются все желающие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345085/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Как прошел ночной забег Night Run — 2025 в Бишкеке
В Бишкеке 14 июня закроют Южную магистраль в связи с ночным забегом
На один день — 31 мая изменится схема движения автобусного маршрута № 1
В Бишкеке 13 апреля перекроют дороги из-за весеннего забега Jaz Demi
В Бишкеке закроют несколько улиц. Пройдет благотворительный марафон
В Бишкеке 1 тысяча 700 детей приняли участие в забеге Shoro Tay Kūlūk Kids Run
В Бишкеке пройдет массовый детский забег
Масштабный осенний забег «Ош RUN» прошел в южной столице Кыргызстана
В Кыргызстане пройдет забег по пересеченной местности в честь Дня независимости
В Бишкеке пройдет международный благотворительный забег SNOW LEOPARD RUN 2022
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
10:51
Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабмин КР и «Росатом» Проекты для внедрения энергонакопителей определят кабми...
10:36
Жалуйтесь! Специальный QR-код для обратной связи разработали в Минпросвещения
10:19
На перевале Тоо-Ашуу идет снег. Водителей просят быть бдительными
10:18
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
09:46
Атака на Газу. Премьер-министра Израиля освистали на Генеральной Ассамблее ООН