Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег

В Бишкеке состоялся первый национальный корпоративный забег для бизнес-сообщества Кыргызстана Business Run KG 2025.

«Мэрия города Бишкек уделяет большое внимание развитию спорта и формированию здорового образа жизни. Мы создаем современные спортивные площадки, комплексы, парки и зоны для активного отдыха горожан. Сегодняшнее мероприятие укрепляет единство жителей и продвигает здоровый образ жизни. Это яркий пример сотрудничества муниципалитета, бизнеса и сообщества. Если раньше подобные события проводились на улицах, создавая неудобства, то теперь у нас есть современные объекты, такие как комплекс «Алга». Первоначально мероприятие планировалось на проспекте Масалиева, но развитие инфраструктуры позволило провести его здесь — в комфортных и безопасных условиях», — отметил Айбек Джунушалиев.

По данным пресс-службы мэрии, забег проходил в формате командной эстафеты на 5 и 10 километров. Каждый участник пробегал по одному кругу, который равнялся 1 километру. Таким образом, для дистанции 5 км в команде участвовали 5 человек, а для 10 километров — 10 человек.