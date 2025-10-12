16:36
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Общество

Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег

В Бишкеке состоялся первый национальный корпоративный забег для бизнес-сообщества Кыргызстана Business Run KG 2025.

«Мэрия города Бишкек уделяет большое внимание развитию спорта и формированию здорового образа жизни. Мы создаем современные спортивные площадки, комплексы, парки и зоны для активного отдыха горожан. Сегодняшнее мероприятие укрепляет единство жителей и продвигает здоровый образ жизни. Это яркий пример сотрудничества муниципалитета, бизнеса и сообщества. Если раньше подобные события проводились на улицах, создавая неудобства, то теперь у нас есть современные объекты, такие как комплекс «Алга». Первоначально мероприятие планировалось на проспекте Масалиева, но развитие инфраструктуры позволило провести его здесь — в комфортных и безопасных условиях», — отметил Айбек Джунушалиев.

По данным пресс-службы мэрии, забег проходил в формате командной эстафеты на 5 и 10 километров. Каждый участник пробегал по одному кругу, который равнялся 1 километру. Таким образом, для дистанции 5 км в команде участвовали 5 человек, а для 10 километров — 10 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346888/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус
В Бишкеке выявили дефекты асфальта, подрядчику вынесли предупреждение
Бишкек меняется: пресс-тур по объектам строительства мэр провел не для всех
Мэрия наказала подрядчика за беспорядок у школы № 6 на улице Московской
Ала-Арча утопает в мусоре. Мэрия начала работы по благоустройству реки
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка
В Бишкеке начался капитальный ремонт улицы Волкова
Популярные новости
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
Двойное убийство. Супруге и&nbsp;детям погибшего окажут психологическую помощь Двойное убийство. Супруге и детям погибшего окажут психологическую помощь
В&nbsp;Аламединском районе поймали воров, охотившихся за&nbsp;деньгами и&nbsp;ювелиркой В Аламединском районе поймали воров, охотившихся за деньгами и ювелиркой
Нехватка ГСМ в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; нефтетрейдеры не&nbsp;могут дать прогнозов Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
12 октября, воскресенье
16:18
Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальн...
16:10
В МИД КР приняли копии верительных грамот от Посла Италии Антонелло Де Риу
15:32
Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад
15:00
Озеро Тулпар-Куль и Таш-Рабат. Фото и видео читателей 24.kg
14:25
ЕС предъявил претензии Таджикистану за неисполнение ордера МУС на арест Путина