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Спорт

Первые спортивные игры «Евразиада» пройдут осенью на озере Иссык-Куль

Первые спортивные игры «Евразиада» пройдут осенью на озере Иссык-Куль в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

«У нас есть инициатива — «Евразиада». Мы думали начать ее с национальных, фольклорных видов спорта, но к ним уже подключается профессиональный спорт, — сказал он. — Мы рассчитываем уже в этом году провести первые соревнования на Иссык-Куле».

По его словам, в «Евразиаде» примут участие несколько десятков стран со всего мира, в том числе из Сербии, Болгарии.

Андрей Бельянинов также отметил, что Ассамблея народов Евразии предложила спортсменам, которые примут участие в соревнованиях, организовать Евразийский профсоюз профессионалов, в рамках которого они сами будут решать свою судьбу, социальную защиту, определять направления.

«Когда говорят, что спорт должен быть вне политики, это должно быть так на самом деле», — добавил он.

Ассамблея народов Евразии — международный союз неправительственных организаций, продвигающий идеи и ценности евразийской интеграции, защиты мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства и добрососедства между народами. Она создана как инструмент общественной дипломатии для повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/261247/
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