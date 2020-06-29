В Евразийском банке развития сменился председатель правления

Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития. Об этом сообщается на официальном сайте ЕАБР.

Отмечается, что такое решение принял совет банка в ходе заочного заседания. Минфин РФ внес кандидатуру первого заместителя генерального директора, главы по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Николай Радиевич Подгузов окончил в 1997 году Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «прикладная математика и физика», в 2000-м — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «мировая экономика».

Николай Подгузов сменил на этом посту Андрея Бельянинова, который руководил банком с 2017 года.