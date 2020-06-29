20:09
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Экономика

В Евразийском банке развития сменился председатель правления

Николай Подгузов назначен председателем правления Евразийского банка развития. Об этом сообщается на официальном сайте ЕАБР.

Отмечается, что такое решение принял совет банка в ходе заочного заседания. Минфин РФ внес кандидатуру первого заместителя генерального директора, главы по стратегическому развитию АО «Почта России» для назначения на должность председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Николай Радиевич Подгузов окончил в 1997 году Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «прикладная математика и физика», в 2000-м — Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России по специальности «мировая экономика».

Николай Подгузов сменил на этом посту Андрея Бельянинова, который руководил банком с 2017 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157731/
просмотров: 1154
Версия для печати
Материалы по теме
ЕАБР хочет открыть кредит для строительства больниц в странах-участницах
ЕАБР разработал программу антикризисного содействия странам ЕАЭС
Евразийский банк развития профинансирует увеличение экспорта России в ЕАЭС
Нурлан Акматов назначен директором ЕАБР по Кыргызской Республике
Андрей Бельянинов о работе с Кыргызстаном, «цифре» и зеленой экономике
В инвестиционном портфеле ЕАБР проекты из Кыргызстана составляют 1,6 процента
Бизнес стран ЕАЭС обсудит возможные вызовы и возможности союза
На доллар приходится более 75 процентов расчетов при торговле в Кыргызстане
Инвестиционная активность в Кыргызстане будет формироваться за счет госпроектов
Миссия Евразийского фонда стабилизации проверила, как реализуют его проекты в КР
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля Кыргызстан переходит на&nbsp;электронные счета-фактуры С 1 июля Кыргызстан переходит на электронные счета-фактуры
Коронавирус может привести к&nbsp;росту бедного населения в&nbsp;Центральной Азии Коронавирус может привести к росту бедного населения в Центральной Азии
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;27&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 27 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;июня Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 июня
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики Магистерские программы Кыргызско-Германского института прикладной информатики
Чтобы следующий парламент не&nbsp;был чимкирик. Рецепт от&nbsp;депутата Жанара Акаева Чтобы следующий парламент не был чимкирик. Рецепт от депутата Жанара Акаева
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
29 июня, понедельник
20:00
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
19:49
Кыргызстанец выиграл турнир по гольфу в США
19:28
Адвокат: В ГКНБ не должны принудительно тестировать Алмазбека Атамбаева на COVID
19:03
Казахстан может вернуться к жесткому карантину
18:56
Мигранты могут сэкономить на денежных переводах из России в Кыргызстан