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Экономика

ЕАБР хочет открыть кредит для строительства больниц в странах-участницах

Евразийский банк развития хотел бы открыть в странах-участницах, включая Кыргызстан, целевые кредитные линии на строительство и модернизацию лечебных учреждений. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» сообщил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

По его словам, сейчас остро встал вопрос с качеством предоставляемых услуг в сфере здравоохранения. Поэтому банк хочет открыть подобную кредитную линию с использованием механизма государственно-частного партнерства.

«Мы активно работаем над возможностью субсидирования нашей процентной ставки за счет государственных программ. Сейчас ЕАБР администрирует работу Евразийского фонда стабилизации и развития. Именно администрирует, не управляет его деньгами. Поэтому есть идея субсидировать процентную ставку банка за счет средств фонда», — рассказал Андрей Бельянинов.

При этом он отметил, что реализация мер потребует дополнительной ликвидности. Поэтому ЕАБР обратится к центральным банкам стран с просьбой приравнять к государственным ценным бумагам перспективный целевой выпуск облигаций, деноминированных в национальных валютах.

«Есть меры, которые и не входят в эту программу содействия, но также направлены на борьбу с коронавирусом. К примеру, совместно с Российским экспортным центром ЕАБР готовится к льготному кредитованию поставок продукции российского производства, востребованной для борьбы с COVID-19», — заключил глава ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/157533/
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