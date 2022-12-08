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Спорт

Андрей Бельянинов предлагает провести один из этапов Евразиады в Кыргызстане

Евразийские соревнования по национальным и неолимпийским видам спорта (Евразиада) могут пройти в ближайшие два года, один из этапов соревнований может состояться на Иссык-Куле. Об этом сообщил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в кулуарах Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

По его словам, в ближайшее время этот вопрос он намерен обсудить в Бишкеке.

«Идея Евразиады — она хорошая, она правильная. Это не альтернативные виды спорта, но они абсолютно свободны от коммерции, от политики... Сама идея настолько правильна и хороша, что все ее поддержат. Что любые соревнования, которые проходят по любым видам спорта и в любой точке, скажем, бывшего Советского Союза, — все можно назвать Евразиадой. С тем, чтобы потом это вылилось когда-нибудь в финальные соревнования. Похоже, что это может быть на Иссык-Куле. Может быть, один из этапов», — сказал Андрей Бельянинов, добавив, что это может произойти в ближайшие один-два года. 

По его словам, обсуждение проекта Евразиады не обходится без сложностей.

«Изначально в основе была идея — фольклорные виды спорта, национальные. А сейчас получается, что это обрастает еще какими-то подробностями», — подчеркнул Андрей Бельянинов.

Евразиада — международный проект Ассамблеи народов Евразии. По данным открытых источников, у соревнований нет постоянного графика. В 2007-м такие игры проводились в Бресте (Беларусь), Казани (Россия) — в 2010 году, Алматы (Казахстан) — в 2013-м.
Ссылка: https://24.kg/sport/252790/
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