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Экономика

ЕАБР готов расширить участие в кредитовании малого и среднего бизнеса

Евразийский банк развития готов расширить круг участников программы по кредитованию малого и среднего бизнеса среди банков, которые работают в ЕАЭС и Таджикистане. Об этом сегодня сообщил журналистам председатель правления банка Андрей Бельянинов.

По его словам, на 5 июля 2019 года размер кредитного портфеля банка достиг $4 миллиардов, а валютный баланс составил $4 миллиарда 724 миллиона. Существенный прирост произошел за счет того, что был закрыт первый этап сделки по газопроводу «Сарыарка» в Казахстане. Кроме того, подписано два соглашения по проектам в энергетике.

«Мы реализуем проекты по поддержке малого и среднего предпринимательства с акционерами во всех странах. В Кыргызстане мы реализуем подобные проекты с «Айыл Банком» и «Халык Банком», а также с Российско-Кыргызским фондом развития. Готовы расширить круг участников этой программы», — рассказал Андрей Бельянинов.
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