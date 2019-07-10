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Экономика

Андрей Бельянинов: Цифровизация — самое перспективное направление работы ЕАБР

«Мы считаем цифровизацию самым серьезным и перспективным направлением для работы нашего банка», — заявил сегодня журналистам председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

По его словам, ЕАБР готов предоставлять финансирование мэрии Бишкека и государственным учреждениям Кыргызстана. Однако пока детальных шагов нет.

«Но там есть конкуренция. Есть несколько компаний, которые готовы участвовать в проектах. Пока еще стороны не определились окончательно. Мы готовы поддержать», — заключил Андрей Бельянинов.
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